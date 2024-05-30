В Москве – масштабный пожар, к тушению привлекли авиацию
Четверг, 30 мая 2024, 05:40
В Москве случился пожар якобы в производственно-складском здании, который охватил две тысячи квадратных метров.
Источник: МЧС РФ, пропагандистское российское издание РИА Новости
Дословно МЧС РФ: "На востоке Москвы сотрудники МЧС России ликвидируют пожар.
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Горит разноуровневое производственно-складское здание на 2 000 квадратных метрах".
Детали: РИА Новости отмечает, что к тушению этого масштабного пожара привлекли авиацию.
Впоследствии стало известно, что площадь пожара охватила 4 тысячи квадратных метров.
ВИДЕО ДНЯ
Масштабна пожежа в Москві 30 травня.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 30, 2024
Відео: РИА Новости pic.twitter.com/3HHOZP3v7N