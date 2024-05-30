В Москве случился пожар якобы в производственно-складском здании, который охватил две тысячи квадратных метров.

Источник: МЧС РФ, пропагандистское российское издание РИА Новости

Дословно МЧС РФ: "На востоке Москвы сотрудники МЧС России ликвидируют пожар.

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Горит разноуровневое производственно-складское здание на 2 000 квадратных метрах".

Детали: РИА Новости отмечает, что к тушению этого масштабного пожара привлекли авиацию.

Впоследствии стало известно, что площадь пожара охватила 4 тысячи квадратных метров.

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