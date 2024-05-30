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ЦАХАЛ заявив, що взяв під контроль буферну зону на кордоні Сектора Гази і Єгипту

Ольга Глущенко Четвер, 30 травня 2024, 06:52
ЦАХАЛ заявив, що взяв під контроль буферну зону на кордоні Сектора Гази і Єгипту
військові Ізраїлю, ілюстративне фото із twitter ЦАХАЛ

Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) взяла під контроль 14-кілометрову буферну зону на кордоні між Сектором Гази і Єгиптом.

Джерело: Times of Israel

Деталі: Ізраїльські військові оголосили, що встановили "оперативний контроль" над Філадельфійським коридором, виявивши там десятки ракетних установок і щонайменше 20 тунелів для транскордонної контрабанди.

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На пресконференції речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що захоплену смугу, яка простягається вздовж кордону між Газою і Єгиптом на 14 кілометрів), ХАМАС використовував для контрабанди зброї.

Про деякі з цих тунелів ЦАХАЛу було відомо, а інші були виявлені вперше. Деякі з них вже знесли, і Ізраїль також інформує Єгипет про розвиток подій. Ще 82 шахти, що ведуть у тунелі, були виявлені в районі Філадельфійського коридору, за даними військових.

Війська ЦАХАЛу зараз фізично знаходяться на більшій частині коридору. Є лише невелика ділянка узбережжя, де сухопутні війська не присутні, але ЦАХАЛ заявив, що контролює цю територію за допомогою спостереження і вогневих засобів.

Теми: ІзраїльХАМАССектор Газивійна
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