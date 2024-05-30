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ЦАХАЛ заявил, что взял под контроль буферную зону на границе Сектора Газы и Египта

Ольга ГлущенкоЧетверг, 30 мая 2024, 06:52
ЦАХАЛ заявил, что взял под контроль буферную зону на границе Сектора Газы и Египта
военные Израиля, иллюстративное фото из twitter ЦАХАЛ

Армия Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль 14-километровую буферную зону на границе между Сектором Газы и Египтом.

Источник: Times of Israel

Детали: Израильские военные объявили, что установили "оперативный контроль" над Филадельфийским коридором, обнаружив там десятки ракетных установок и не менее 20 тоннелей для трансграничной контрабанды.

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На пресс-конференции представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что захваченную полосу, которая простирается вдоль границы между Газой и Египтом на 14 километров), ХАМАС использовал для контрабанды оружия.

О некоторых из этих тоннелей ЦАХАЛу было известно, а другие были обнаружены впервые. Некоторые из них уже снесли, и Израиль также информирует Египет о развитии событий. Еще 82 шахты, ведущие в туннели, были обнаружены в районе Филадельфийского коридора, по данным военных.

Войска ЦАХАЛа сейчас физически находятся на большей части коридора. Есть лишь небольшой участок побережья, где сухопутные войска не присутствуют, но ЦАХАЛ заявил, что контролирует эту территорию с помощью наблюдения и огневых средств.

Темы: ИзраильХАМАССектор Газавойна
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