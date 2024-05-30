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В США відкрили збройовий завод, який вироблятиме артснаряди для України

Станіслав ПогоріловЧетвер, 30 травня 2024, 09:31
В США відкрили збройовий завод, який вироблятиме артснаряди для України
Фото: Getty Images

У Мескіті, штат Техас (США), відкрився новий збройовий завод General Dynamics, який вироблятиме артилерійські снаряди калібру 155 мм.

Джерело: Reuters, NYT, "Голос Америки"

Деталі: Повідомляється, що для того, щоб забезпечити Україну озброєнням, Пентагон поставив за мету виробляти до 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року.

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Заводи в Скрантоні та Вілкс-Баррі, штат Пенсільванія, разом виробляють близько 36 000 снарядів на місяць. Нове підприємство в Техасі може поставляти 30 000 одиниць продукції на місяць.

Завод, будівництво якого обійшлося більш ніж у $500 млн, складатиметься з трьох виробничих ліній і забезпечить 350 нових робочих місць.

Він призначений для гнучкого виробництва боєприпасів різних типорозмірів з мінімальними коригуваннями, що сприятиме досягненню цілей модернізації армії.

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Ще один завод з виробництва снарядів будується зараз у Камдені, штат Арканзас. Крім того, Пентагон планує відкрити на військовому заводі в Айові другу лінію з виробництва снарядів і частково відкрити завод у Парсонсі, штат Канзас.

Міністерка армії США Крістін Вормут підкреслила важливість цього об'єкту, відзначивши роль заводу у зміцненні національної оборони шляхом збільшення виробництва. "Робота, яка виконується на цих виробничих потужностях, безпосередньо сприяє обороні нашої країни і робить нас сильнішими", - заявила Вормут на церемонії відкриття.

Теми: зброяСШАУкраїна
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