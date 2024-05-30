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В США открыли оружейный завод, который будет производить артснаряды для Украины

Станислав ПогориловЧетверг, 30 мая 2024, 09:31
В США открыли оружейный завод, который будет производить артснаряды для Украины
Фото: Getty Images

В Меските, штат Техас (США), открылся новый оружейный завод General Dynamics, который будет производить артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

Источник: Reuters, NYT, "Голос Америки"

Детали: Сообщается, что для того, чтобы обеспечить Украину вооружением, Пентагон поставил цель производить до 100 тысяч артиллерийских снарядов в месяц до конца 2025 года.

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Заводы в Скрантоне и Уилкс-Барри, штат Пенсильвания, вместе производят около 36 000 снарядов в месяц. Новое предприятие в Техасе может поставлять 30 000 единиц продукции в месяц.

Завод, строительство которого обошлось более чем в $500 млн, будет состоять из трех производственных линий и обеспечит 350 новых рабочих мест.

Он предназначен для гибкого производства боеприпасов различных типоразмеров с минимальными корректировками, что будет способствовать достижению целей модернизации армии.

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Еще один завод по производству снарядов строится сейчас в Камдене, штат Арканзас. Кроме того, Пентагон планирует открыть на военном заводе в Айове вторую линию по производству снарядов и частично открыть завод в Парсонсе, штат Канзас.

Министр армии США Кристин Вормут подчеркнула важность этого объекта, отметив роль завода в укреплении национальной обороны путем увеличения производства. "Работа, которая выполняется на этих производственных мощностях, непосредственно способствует обороне нашей страны и делает нас сильнее", - заявила Вормут на церемонии открытия.

Темы: оружиеСШАУкраина
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