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"Тунець по-кримськи": ГУР підтвердило знищення двох ворожих катерів у Криму, ще 2 уражено

Валентина РоманенкоЧетвер, 30 травня 2024, 18:02
Тунець по-кримськи: ГУР підтвердило знищення двох ворожих катерів у Криму, ще 2 уражено
ілюстрація ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило знищення двох швидкісних транспортно-десантних катерів російських окупантів в тимчасово окупованому Криму.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "30 травня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад держави-агресора росії у тимчасово окупованому Криму.

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Успішна спецоперація стала можливою завдяки підтримці глобальної платформи United24.

З метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази піднімали в небо бойову авіацію, зокрема ― літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8.

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Також загарбники хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати. Утім ніщо не завадило спецпризначенцям ГУР МО України успішно виконати бойове завдання"

Оновлено: Згідно з уточненими даними, внаслідок місії ГУР МО України спецпризначенці "Group 13" знищили у Криму два ворожі катери КС-701 "Тунець" та уразили ще два судна такого ж типу.

Тож загалом втрати держави-агресора Росії від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунець", кажуть в ГУР.

Вказані засоби окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова, зазначають розвідники.

Що передувало: Джерело "Української правди" в ГУР повідомило, що в ніч на 30 травня українські морські дрони "Магура V5" атакували та уразили катери загарбників у районі селища Чорноморське Євпаторійського району.

Теми: ГУРКримвійнабезпілотники
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