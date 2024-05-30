"Тунец по-крымски": ГУР подтвердил уничтожение двух вражеских катеров в Крыму, еще 2 поражены

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило уничтожение двух скоростных транспортно-десантных катеров российских оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "30 мая 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины „Group 13" с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 в очередной раз результативно атаковало корабельно-катерный состав государства-агрессора России во временно оккупированном Крыму.

Реклама:

Успешная спецоперация стала возможной благодаря поддержке глобальной платформы United24.

С целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности - самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8.

ВИДЕО ДНЯ

Также захватчики хаотично применяли стрелковое оружие и 30-мм пушки.

Впрочем ничто не помешало спецназовцам ГУР МО Украины успешно выполнить боевую задачу"

Обновлено: Согласно уточненным данным, в результате миссии ГУР МО Украины спецназовцы "Group 13" уничтожили в Крыму два вражеских катера КС-701 "Тунец" и поразили еще два судна такого же типа.



Поэтому в целом потери государства-агрессора России от атаки украинскими ударными морскими дронами Magura V5 составили четыре скоростных транспортно-десантных катера КС-701 "Тунец", говорят в ГУР.

Указанные средства оккупанты использовали для логистики и патрулирования акватории вблизи временно оккупированного полуострова, отмечают разведчики.

Что предшествовало: Источник "Украинской правды" в ГУР сообщил, что в ночь на 30 мая украинские морские дроны "Магура V5" атаковали и поразили катера захватчиков в районе поселка Черноморское Евпаторийского района.