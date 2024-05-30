Шольц підтримує дозвіл Україні бити західною зброєю по території Росії − ЗМІ
Німеччина обережно рухається до того, щоб дозволити Україні бити західною зброєю по військових об'єктах на території Росії, пише Politico.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Видання поспілкувалося людиною, яка знайома з позицією уряду ФРН.
Ця особа, яка говорила на умовах анонімності, розповіла, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає за те, щоб дозволити використання західної зброї по цілях на території Росії. Втім, це джерело не надало подробиць.
Водночас речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив журналістам, що "оборонні дії України не обмежуються власною територією, а можуть бути розширені на територію агресора".
При цьому він зазначив, що не може розкрити точних домовленостей з Києвом про використання німецької зброї, оскільки вони є "конфіденційними".
Гебештрайт додав, що заява Шольца річної давнини, в якій той сказав, що існує "консенсус" щодо того, що Україна не буде використовувати німецьку зброю по території РФ, була "констатацією фактів", яка була правдивою на той момент, але не обов'язково стосується майбутнього.
Передісторія:
- 28 травня канцлер Німеччини наголосив, що Україна "має всі можливості згідно з міжнародним правом робити те, що вона робить", а західні країни, які допомагають Україні зброєю, "виявили всі правила їх використання, які базуються на міжнародному праві".
- Втім, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вказав, що "в інтересах військової тактики і стратегії має бути зрозуміло, що ми не повинні публічно обговорювати, що можливо, що дозволено і що ми хотіли б бачити, а що ні".
- Кілька європейських країн не заперечують, аби Україна била їхньою зброєю по РФ, розповів напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
- Президент Франції Емманюель Макрон, зокрема, заявив, що Україні слід дозволити завдати удари по Росії.