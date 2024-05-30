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Шольц поддерживает разрешение Украине бить западным оружием по территории России − СМИ

Ирина Балачук, Андрей СинявскийЧетверг, 30 мая 2024, 10:41
Шольц поддерживает разрешение Украине бить западным оружием по территории России − СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из Facebook

Германия осторожно движется к тому, чтобы разрешить Украине бить западным оружием по военным объектам на территории России, пишет Politico.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Издание пообщалось с человеком, который знаком с позицией правительства ФРГ.

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Это лицо, которое говорило на условиях анонимности, рассказало, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает за то, чтобы разрешить использование западного оружия по целям на территории России. Впрочем, этот источник не предоставил подробностей.

В то же время спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил журналистам, что "оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией, а могут быть расширены на территорию агрессора".

При этом он отметил, что не может раскрыть точных договоренностей с Киевом об использовании немецкого оружия, поскольку они являются "конфиденциальными".

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Гебештрайт добавил, что заявление Шольца годичной давности, в котором тот сказал, что существует "консенсус" относительно того, что Украина не будет использовать немецкое оружие по территории РФ, было "констатацией фактов", которое было правдивым на тот момент, но не обязательно касается будущего.

Предыстория:

  • 28 мая канцлер Германии подчеркнул, что у Украины "есть все возможности согласно международному праву делать то, что она делает", а западные страны, которые помогают Украине оружием, "обнаружили все правила их использования, которые базируются на международном праве".
  • Впрочем, министр обороны Германии Борис Писториус указал, что "в интересах военной тактики и стратегии должно быть понятно, что мы не должны публично обсуждать, что возможно, что разрешено и что мы хотели бы видеть, а что нет".
  • Несколько европейских стран не возражают, чтобы Украина била их оружием по РФ, рассказал накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон, в частности, заявил, что Украине следует позволить нанести удары по России.

Темы: ГерманияШольцпомощь Украинеоружие
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