Шольц поддерживает разрешение Украине бить западным оружием по территории России − СМИ

Германия осторожно движется к тому, чтобы разрешить Украине бить западным оружием по военным объектам на территории России, пишет Politico.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Издание пообщалось с человеком, который знаком с позицией правительства ФРГ.

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Это лицо, которое говорило на условиях анонимности, рассказало, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает за то, чтобы разрешить использование западного оружия по целям на территории России. Впрочем, этот источник не предоставил подробностей.

В то же время спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил журналистам, что "оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией, а могут быть расширены на территорию агрессора".

При этом он отметил, что не может раскрыть точных договоренностей с Киевом об использовании немецкого оружия, поскольку они являются "конфиденциальными".

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Гебештрайт добавил, что заявление Шольца годичной давности, в котором тот сказал, что существует "консенсус" относительно того, что Украина не будет использовать немецкое оружие по территории РФ, было "констатацией фактов", которое было правдивым на тот момент, но не обязательно касается будущего.

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