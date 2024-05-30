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Заплатили $16 тисяч за два надувних кола: біля Тиси спіймали 4 утікачів

Ірина БалачукЧетвер, 30 травня 2024, 13:56
Заплатили $16 тисяч за два надувних кола: біля Тиси спіймали 4 утікачів
Фото ДПСУ

Прикордонники затримали 4 чоловіків, які мали при собі 2 надувних дитячих кола і намагалися втекти з країни, перепливши річку Тису на Закарпатті.

Джерело: Держприкордонслужба у Telegram

Дослівно ДПСУ: "Чергових потенційних жертв шахрайської схеми зупинили прикордонники на Закарпатті. Четверо чоловіків у соцмережах шукали ділків, які переправили б їх до Румунії. Натомість за $4000 з кожного отримали лише два дитячих надувних кола та вказівку: "Тиса – он там!". Але замість річки чоловіки натрапили на прикордонний наряд". 

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Фото ДПСУ

Деталі: Порушників затримали та склали протоколи про адмінправопорушення. Справу скерували до суду.

Наразі правоохоронці розшукують організаторів схеми втечі.

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Теми: кордонмобілізаціяПрикордонна служба
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