Заплатили $16 тысяч за два надувных круга: возле Тисы поймали 4 беглецов

Пограничники задержали 4 мужчин, которые имели при себе 2 надувных детских круга и пытались сбежать из страны, переплыв реку Тиса на Закарпатье.

Источник: Госпогранслужба в Telegram

Дословно ГПСУ: "Очередных потенциальных жертв мошеннической схемы остановили пограничники на Закарпатье. Четверо мужчин в соцсетях искали дельцов, которые переправили бы их в Румынию. Вместо этого за $4000 с каждого получили только два детских надувных круга и указание: "Тиса − вон там!". Но вместо реки мужчины наткнулись на пограничный наряд".

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фото ДПСУ

Детали: Нарушителей задержали и составили протоколы об административных правонарушениях. Дело направили в суд.

Сейчас правоохранители разыскивают организаторов схемы бегства.

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