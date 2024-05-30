Франція може оголосити про відправку інструкторів в Україну вже наступного тижня - ЗМІ

Агентство Reuters з посиланням на джерела написало, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну та оголосить про своє рішення під час візиту до країни президента Володимира Зеленського на наступному тижні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За словами дипломатів, Париж сподівається сформувати і очолити коаліцію країн, які запропонують таку допомогу Києву у військових зусиллях, навіть попри те, що деякі з його партнерів по Європейському Союзу побоюються, що це може зробити прямий конфлікт з Росією більш імовірним.

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Двоє дипломатів розповіли агентству, що Франція спочатку відправить обмежену кількість персоналу для оцінки можливості місії, а потім відправить кілька сотень інструкторів.

Співрозмовники агентства зазначили, що навчання буде зосереджене на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані і технічному досвіді для військових літаків.

Париж також фінансуватиме, озброюватиме і тренуватиме українську моторизовану бригаду.

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"Домовленості дуже просунуті, і ми можемо очікувати чогось наступного тижня", – сказало одне з джерел.

Передісторія:

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Франція готова відправляти своїх інструкторів, залучених до підготовки українських військових, безпосередньо на територію України, а перші з них невдовзі приїдуть знайомитися з можливостями українських навчальних центрів.

Після цього Міністерство збройних сил Франції заявило, що відправлення французьких військових інструкторів в Україну для навчання військовослужбовців ще опрацьовується.

Нагадаємо, в середині травня американське The New York Times повідомляло, що деякі країни-члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України для навчання українських військових і допомоги з ремонтом техніки.

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