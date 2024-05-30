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Франция может объявить об отправке инструкторов в Украину уже на следующей неделе - СМИ

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловЧетверг, 30 мая 2024, 14:15
Франция может объявить об отправке инструкторов в Украину уже на следующей неделе - СМИ
Фото: Getty Images

Агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину и объявит о своем решении во время визита в страну президента Владимира Зеленского на следующей неделе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По словам дипломатов, Париж надеется сформировать и возглавить коалицию стран, которые предложат такую помощь Киеву в военных усилиях, даже несмотря на то, что некоторые из его партнеров по Европейскому Союзу опасаются, что это может сделать прямой конфликт с Россией более вероятным.

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Двое дипломатов рассказали агентству, что Франция сначала отправит ограниченное количество персонала для оценки возможности миссии, а затем отправит несколько сотен инструкторов.

Собеседники агентства отметили, что обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержании оборудования в рабочем состоянии и техническом опыте для военных самолетов.

Париж также будет финансировать, вооружать и тренировать украинскую моторизованную бригаду.

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"Договоренности очень продвинутые, и мы можем ожидать чего-то на следующей неделе", – сказал один из источников.

Предистория:

  • Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Франция готова отправлять своих инструкторов, привлеченных к подготовке украинских военных, непосредственно на территорию Украины, а первые из них вскоре приедут знакомиться с возможностями украинских учебных центров.
  • После этого Министерство вооруженных сил Франции заявило, что отправка французских военных инструкторов в Украину для обучения военнослужащих еще прорабатывается.
  • Напомним, в середине мая американское The New York Times сообщало, что некоторые страны-члены НАТО непублично обсуждают возможность отправки военных инструкторов или подрядчиков на территорию Украины для обучения украинских военных и помощи с ремонтом техники.

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Темы: Францияпомощь УкраинеВооруженные силывойна
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