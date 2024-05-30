Данія дозволить Україні бити по цілях в Росії з F-16
Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Україна зможе використовувати передані їй винищувачі F-16 для ударів по військових цілях в Росії, зазначивши, що це "є частиною передачі".
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Глава МЗС Данії відповідав на запитання, чи дозволить Копенгаген Україні використовувати передані його країною винищувачі F-16 для ударів по об’єктах на російській території.
"Коротка відповідь – так", – сказав Расмуссен.
"Це не нова позиція, вона є частиною передачі. Коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах в данському парламенті, ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що це частина самооборони, щоб було можливо також атакувати військові об'єкти на території агресора", – пояснив міністр.
Передісторія:
- Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо днями заявив, що Україна зможе використовувати передані його країною винищувачі F-16 на своїй території.
- Нагадаємо, британська газета Evening Standard у матеріалі від 10 травня стверджувала з посиланням на "високопоставлене військове джерело", що Україна отримає перші винищувачі F-16 "протягом лічених тижнів".
- Як відомо, низка західних країн об'єднались у "коаліцію винищувачів" на чолі з Данією та Нідерландами з метою постачання Києву сучасної авіації та підготовки льотчиків і допоміжного персоналу.
- Про наміри передати Україні F-16, серед інших держав, оголосили Норвегія та Бельгія, при чому остання передасть 30 винищувачів до 2028 року.