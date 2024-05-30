Данія дозволить Україні бити по цілях в Росії з F-16

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Україна зможе використовувати передані їй винищувачі F-16 для ударів по військових цілях в Росії, зазначивши, що це "є частиною передачі".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Глава МЗС Данії відповідав на запитання, чи дозволить Копенгаген Україні використовувати передані його країною винищувачі F-16 для ударів по об’єктах на російській території.

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"Коротка відповідь – так", – сказав Расмуссен.

"Це не нова позиція, вона є частиною передачі. Коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах в данському парламенті, ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що це частина самооборони, щоб було можливо також атакувати військові об'єкти на території агресора", – пояснив міністр.

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