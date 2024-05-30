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Данія дозволить Україні бити по цілях в Росії з F-16

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 30 травня 2024, 14:50
Данія дозволить Україні бити по цілях в Росії з F-16
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Україна зможе використовувати передані їй винищувачі  F-16 для ударів по військових цілях в Росії, зазначивши, що це "є частиною передачі".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Глава МЗС Данії відповідав на запитання, чи дозволить Копенгаген Україні використовувати передані його країною винищувачі F-16 для ударів по об’єктах на російській території.

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"Коротка відповідь – так", – сказав Расмуссен.

"Це не нова позиція, вона є частиною передачі. Коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах в данському парламенті, ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що це частина самооборони, щоб було можливо також атакувати військові об'єкти на території агресора", – пояснив міністр.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо днями заявив, що Україна зможе використовувати передані його країною винищувачі F-16 на своїй території.
  • Нагадаємо, британська газета Evening Standard у матеріалі від 10 травня стверджувала з посиланням на "високопоставлене військове джерело", що Україна отримає перші винищувачі F-16 "протягом лічених тижнів".
  • Як відомо, низка західних країн об'єднались у "коаліцію винищувачів" на чолі з Данією та Нідерландами з метою постачання Києву сучасної авіації та підготовки льотчиків і допоміжного персоналу.
  • Про наміри передати Україні F-16, серед інших держав, оголосили Норвегія та Бельгія, при чому остання передасть 30 винищувачів до 2028 року.

Теми: ДаніяУкраїнаРосіязброя
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