Дания позволит Украине бить по целям в России с F-16

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что Украина сможет использовать переданные ей истребители F-16 для ударов по военным целям в России, отметив, что это "является частью передачи".

Источник: "Европейская правда"

Детали: Глава МИД Дании отвечал на вопрос, позволит ли Копенгаген Украине использовать переданные его страной истребители F-16 для ударов по объектам на российской территории.

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"Короткий ответ - да", - сказал Расмуссен.

"Это не новая позиция, она является частью передачи. Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала четко дали понять, что это часть самообороны, чтобы было возможно также атаковать военные объекты на территории агрессора", - пояснил министр.

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