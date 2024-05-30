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Дания позволит Украине бить по целям в России с F-16

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 30 мая 2024, 14:50
Дания позволит Украине бить по целям в России с F-16
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что Украина сможет использовать переданные ей истребители F-16 для ударов по военным целям в России, отметив, что это "является частью передачи".

Источник: "Европейская правда"

Детали: Глава МИД Дании отвечал на вопрос, позволит ли Копенгаген Украине использовать переданные его страной истребители F-16 для ударов по объектам на российской территории.

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"Короткий ответ - да", - сказал Расмуссен.

"Это не новая позиция, она является частью передачи. Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала четко дали понять, что это часть самообороны, чтобы было возможно также атаковать военные объекты на территории агрессора", - пояснил министр.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на днях заявил, что Украина сможет использовать переданные его страной истребители F-16 на своей территории.
  • Напомним, британская газета Evening Standard в материале от 10 мая утверждала со ссылкой на "высокопоставленный военный источник", что Украина получит первые истребители F-16 "в течение считанных недель".
  • Как известно, ряд западных стран объединились в "коалицию истребителей" во главе с Данией и Нидерландами с целью поставки Киеву современной авиации и подготовки летчиков и вспомогательного персонала.
  • О намерениях передать Украине F-16, среди других государств, объявили Норвегия и Бельгия, причем последняя передаст 30 истребителей до 2028 года.

Темы: ДанияУкраинаРосcияоружие
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