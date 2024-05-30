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11 років тюрми отримала жінка, яка шпигувала за Силами оборони в Слов’янську

Анастасія ПроцЧетвер, 30 травня 2024, 15:14
11 років тюрми отримала жінка, яка шпигувала за Силами оборони в Слов’янську
Слов'янськ квітень 2024 року. Ілюстративне Фото: Getty Images

Мешканку Слов’янська засудили до 11 років позбавлення волі за поширення інформації про розташування підрозділів Сил оборони в місті.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "Суд встановив, що у грудні 2023 року жителька м. Слов’янська умисно ділилася даними воєнного характеру з підписниками проросійського telegram-каналу, серед яких є військові РФ. Жінка поширювала відомості про розміщення наших захисників на території міста". 

 
фото: донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, зловмисниця передавала окупантам інформацію про локації особового складу й техніки українських військовослужбовців, а також місця перебування співробітників Національної Гвардії та Державної прикордонної служби України. 

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Повідомляється, що засуджена детально описувала результати спостережень за військовим автомобільним транспортом, вантажівками й бронетранспортерами та надсилала ворогу карти місцевості зі зробленими позначками.

"Під час судових слухань жінка неодноразово міняла свідчення та намагалась ввести суд в оману. Суд погодився з обґрунтованою позицією прокуратури та ухвалив обвинувальний вирок".

Теми: Донецька область
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