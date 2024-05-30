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11 лет тюрьмы получила женщина, которая шпионила за Силами обороны в Славянске

Анастасия ПроцЧетверг, 30 мая 2024, 15:14
11 лет тюрьмы получила женщина, которая шпионила за Силами обороны в Славянске
Славянск апрель 2024 года. Иллюстративное Фото: Getty Images

Жительницу Славянска приговорили к 11 годам лишения свободы за распространение информации о расположении подразделений Сил обороны в городе.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "Суд установил, что в декабре 2023 года жительница г. Славянска умышленно делилась данными военного характера с подписчиками пророссийского telegram-канала, среди которых есть военные РФ. Женщина распространяла сведения о размещении наших защитников на территории города".

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ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Детали: По данным следствия, злоумышленница передавала оккупантам информацию о локации личного состава и техники украинских военнослужащих, а также места пребывания сотрудников Национальной Гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что осужденная подробно описывала результаты наблюдений за военным автомобильным транспортом, грузовиками и бронетранспортерами и отправляла врагу карты местности с сделанными пометками.

"Во время судебных слушаний женщина неоднократно меняла показания и пыталась ввести суд в заблуждение. Суд согласился с обоснованной позицией прокуратуры и вынес обвинительный приговор".

Темы: Донецкая область
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