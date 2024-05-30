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МЗС Чехії: З червня ЗСУ отримуватиме від 50 до 100 тисяч снарядів на місяць 

Сергій Сидоренко, Анастасія ПроцЧетвер, 30 травня 2024, 15:57
МЗС Чехії: З червня ЗСУ отримуватиме від 50 до 100 тисяч снарядів на місяць 

Представники керівництва МЗС Чехії повідомили, що з червня у межах "чеської ініціативи" ЗСУ отримуватиме від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" 

Деталі: Міністр Ян Ліпавський підтвердив, що ЗСУ отримають перші снаряди в рамках ініціативи вже найближчим часом, у червні.

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"Дуже скоро будуть перші фізичні постачання в Україну, ми очікуємо їх у червні", – заявив очільник МЗС.

Точно такий прогноз пролунав від Томаша Копечного, урядового спецпредставника  Чехії з питань реконструкції України, який відповідає також за "чеську ініціативу" щодо постачання снарядів. Копечний очікує на зростання обсягів снарядів у ЗСУ. "Перше суттєве збільшення постачань буде в червні, воно буде в десятках тисяч, між 50 ти 100 тисячами на місяць", – пояснив дипломат.

Йдеться про снаряди великого калібру. Як повідомлялося в лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що знайшов 800 тисяч снарядів для постачання в Україну у державах поза межами ЄС та НАТО, при цьому йшлося про боєприпаси калібром 122 мм та 155 мм.

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За  останніми заявами, Україна до кінця року отримає 500 тисяч снарядів за "чеською" схемою. Утім, Томаш Копечний у Празі наголосив, що остаточна кількість снарядів, які будуть поставлені за цією схемою, може змінитися і потенційно зрости до показника в 1,5 млн пострілів чи навіть більше.

Утім, одночасно ведеться дискусія про дозвіл бити по території Росії, хоча дедалі більше країн наближаються до зняття заборони на такі удари.

"Європейська правда" готує до публікації також детальний текст про те, як працює "чеська ініціатива" з постачання снарядів для ЗСУ.

Теми: Чехіязброядопомога Україні
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