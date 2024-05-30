МИД Чехии: С июня ВСУ будет получать от 50 до 100 тысяч снарядов в месяц

Представители руководства МИД Чехии сообщили, что с июня в рамках "чешской инициативы" ВСУ будет получать от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Детали: Министр Ян Липавский подтвердил, что ВСУ получат первые снаряды в рамках инициативы уже в ближайшее время, в июне.

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"Очень скоро будут первые физические поставки в Украину, мы ожидаем их в июне", – заявил глава МИД.

Точно такой прогноз прозвучал от Томаша Копечного, правительственного спецпредставителя Чехии по вопросам реконструкции Украины, который отвечает также за "чешскую инициативу" по поставкам снарядов. Копечный ожидает роста объемов снарядов в ВСУ. "Первое существенное увеличение поставок будет в июне, оно будет в десятках тысяч, между 50 ты 100 тысячами в месяц", – пояснил дипломат.

Речь идет о снарядах крупного калибра. Как сообщалось в феврале президент Чехии Петр Павел сообщил, что нашел 800 тысяч снарядов для поставки в Украину в государствах за пределами ЕС и НАТО, при этом речь шла о боеприпасах калибром 122 мм и 155 мм.

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По последним заявлениям, Украина до конца года получит 500 тысяч снарядов по "чешской" схеме. Впрочем, Томаш Копечный в Праге отметил, что окончательное количество снарядов, которые будут поставлены по этой схеме, может измениться и потенциально вырасти до показателя в 1,5 млн выстрелов или даже больше.

Впрочем, одновременно ведется дискуссия о разрешении бить по территории России, хотя все больше стран приближаются к снятию запрета на такие удары.

"Европейская правда" готовит к публикации также подробный текст о том, как работает "чешская инициатива" по поставкам снарядов для ВСУ.