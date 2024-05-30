Генштаб: Найгарячіша зона на мапі бойових дій – Новоолександрівка Донецької області

Від початку доби кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 49. Найбільша активність ворога і надалі спостерігається на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 14.30 30 травня

Дослівно: "На Покровському напрямку агресор підтримує високу інтенсивність атак та вже 12 разів намагавсь покращити тактичне положення. Найгарячіша зона на мапі бойових дій – район села Новоолександрівка Донецької області, де на даний час наші воїни відбивають три ворожі штурми. Також тривають бої поблизу Євгенівки та Уманського. Зупинено атаку окупантів у напрямку населеного пункту Прогрес".

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Деталі: У Генштабі повідомляють, що на Харківському напрямку нині відбулося два бойові зіткнення. Одну атаку противника було відбито. На іншій ділянці українські підрозділи вживають активних заходів вогневого ураження російських загарбників.

На Куп’янському напрямку кількість штурмових спроб окупантів зросла до трьох. Триває бойове зіткнення в районі населеного пункту Іванівка.

Противник нині активний і на Сіверському напрямку. Тут російські загарбники вже сім разів ходили в атаку. Триває відбиття трьох ворожих штурмів поблизу Роздолівки, ще один бій триває в районі Білогорівки. Українські воїни дають відсіч окупантам, ситуація під контролем, зазначають у Генштабі.

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На Краматорському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до шести. Штурмові дії росіян поблизу Калинівки, Кліщіївки і Нового відбиті. Продовжується бій біля Андріївки.

На Курахівському напрямку Сили оборони цієї доби відбивали вже вісім ворожих атак. Два бойові зіткнення тривають у районі Красногорівки, де росіяни намагаються прорвати українські рубежі оборони.

Також два бої продовжуються біля Урожайного. Загалом на Времівському напрямку 30 травня ворог тричі вдавався до атак.

Три бойові зіткнення тривають на Оріхівському напрямку. Тут підрозділ противника проводить штурм із Мирного на Малі Щербаки. Ще одне місце протистояння – поблизу села Новоандріївка. Ситуація контрольована, росіяни отримують гідну відсіч.

На Придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень на лівобережних плацдармах зросла до трьох.

Дослівно: "На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Наші воїни напоготові, щоб зламати наступальні плани ворога".