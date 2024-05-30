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Генштаб: Самая горячая зона на карте боевых действий – Новоалександровка Донецкой области

Валентина РоманенкоЧетверг, 30 мая 2024, 16:30
Генштаб: Самая горячая зона на карте боевых действий – Новоалександровка Донецкой области
иллюстративное фото ВСУ

С начала суток количество боевых столкновений на фронте возросло до 49. Наибольшая активность врага и в дальнейшем наблюдается на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 14.30 30 мая

Дословно: "На Покровском направлении агрессор поддерживает высокую интенсивность атак и уже 12 раз пытался улучшить тактическое положение. Самая горячая зона на карте боевых действий - район села Новоалександровка Донецкой области, где в настоящее время наши воины отражают три вражеских штурма. Также продолжаются бои вблизи Евгеновки и Уманского. Остановлена атака оккупантов в направлении населенного пункта Прогресс".

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Детали: В Генштабе сообщают, что на Харьковском направлении сейчас произошло два боевых столкновения. Одна атака противника была отражена. На другом участке украинские подразделения принимают активные меры огневого поражения российских захватчиков.

На Купянском направлении количество штурмовых попыток оккупантов возросло до трех. Продолжается боевое столкновение в районе населенного пункта Ивановка.

Противник сейчас активен и на Северском направлении. Здесь российские захватчики уже семь раз ходили в атаку. Продолжается отражение трех вражеских штурмов вблизи Раздоловки, еще один бой продолжается в районе Белогоровки. Украинские воины дают отпор оккупантам, ситуация под контролем, отмечают в Генштабе.

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На Краматорском направлении количество боевых столкновений увеличилось до шести. Штурмовые действия россиян вблизи Калиновки, Клещеевки и Нового отбиты. Продолжается бой возле Андреевки.

На Кураховском направлении Силы обороны в эти сутки отражали уже восемь вражеских атак. Два боевых столкновения продолжаются в районе Красногоровки, где россияне пытаются прорвать украинские рубежи обороны.

Также два боя продолжаются возле Урожайного. Всего на Времовском направлении 30 мая враг трижды прибегал к атакам.

Три боевых столкновения продолжаются на Ореховском направлении. Здесь подразделение противника проводит штурм из Мирного на Малые Щербаки. Еще одно место противостояния - вблизи села Новоандреевка. Ситуация контролируемая, россияне получают достойный отпор.

На Приднепровском направлении количество боевых столкновений на левобережных плацдармах возросло до трех.

Дословно: "На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Наши воины наготове, чтобы сломать наступательные планы врага".

Темы: войнаДонецкая областьГенштаб
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