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Україна та США перед Самітом миру укладуть безпекову угоду - ЗМІ

Христина Бондарєва, Євген КізіловЧетвер, 30 травня 2024, 18:22
Україна та США перед Самітом миру укладуть безпекову угоду - ЗМІ
Джо байден і володимир зеленський. фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський і президент США Джо Байден напередодні Саміту миру, який проходить 15-16 червня у Швейцарії, підпишуть угоду про безпеку. Підписання відбудеться в Італії.

Джерело: Financial Times з посиланням на джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: "За кілька днів до мирного саміту Зеленський і Байден, як очікується, підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі G7 в Італії наступного місяця", – пише видання, посилаючись на неназваних посадовців США.

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Саміт лідерів держав "Групи семи" запланований в Італії 13-15 червня. Джерела видання не уточнюють, у який день відбудеться підписання угоди.

Видання відзначає, що угода була укладена протягом останніх тижнів, що відзначились дедалі більшою напругою у відносинах між Києвом і Вашингтоном.

Один із призначених Зеленським високопоставлених урядовців, який говорив з виданням про відносини між США та Україною, сказав виданню: "Ми далі один від одного, ніж будь-коли раніше від початку війни. Це дуже, дуже напружено".

ВІДЕО ДНЯ

Розчарування Володимира Зеленського Джо Байденом виявилося цього тижня у заяві, коли український президент дорікнув американському колезі за намір взяти участь у зборі коштів від Демократичної партії в Каліфорнії, а не у Саміті миру в Швейцарії. Зеленський сказав, що це "не дуже сильне рішення".

Кілька українських посадовців заявили, що розчарування Києва відсутністю підтримки США на найвищому рівні ініціативи щодо проведення мирного саміту є лише однією з багатьох точок тертя з Вашингтоном та іншими західними партнерами.

Більше десятка нинішніх і колишніх українських посадовців і дипломатів країн G7 в Києві, які спілкувалися з виданням, вказують на цілу низку спірних питань.

Серед них – шестимісячна затримка Конгресу зі схваленням американської військової допомоги, очікувана відсутність суттєвого прогресу на шляху до членства України в НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні в липні, заборона адміністрації Байдена на використання Києвом американської зброї на території Росії; а також удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах.

Серед інших напружених моментів -  звільнення головнокомандувача Валерія Залужного в лютому та міністра інфраструктури Олександра Кубракова у цьому місяці, а також розбіжності в стратегіях щодо того, як Україна може досягти перемоги, а також як ця перемога може виглядати.

Декілька членів уряду Зеленського заявили, що їх починають турбувати методи, які використовує український президент для спілкування зі США. Один сказав, що Зеленський був "дуже роздратований" Байденом, додавши, що вони стурбовані "відкритим провокуванням" Білого дому. "Не кусай руку, яка тебе годує", – сказав неназваний український урядовець.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні  Блінкен заявив, що майбутня двостороння угода про безпеку з Україною передбачатиме військову допомогу в різних сферах і допоможе наблизитись їй до членства в НАТО.

На початку травня президент Зеленський заявив, що Україна готує сім нових двосторонніх безпекових угод, у тому числі зі Сполученими Штатами.

Теми: СШАУкраїнагарантії безпеки
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