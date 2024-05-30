Украина и США перед Саммитом мира заключат соглашение по безопасности - СМИ

Президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден накануне Саммита мира, который проходит 15-16 июня в Швейцарии, подпишут соглашение о безопасности. Подписание состоится в Италии.

Источник: Financial Times со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда"

Детали: "За несколько дней до мирного саммита Зеленский и Байден, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение по безопасности в кулуарах встречи G7 в Италии в следующем месяце", – пишет издание, ссылаясь на неназванных чиновников США.

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Саммит лидеров государств "Группы семи" запланирован в Италии 13-15 июня. Источники издания не уточняют, в какой день состоится подписание соглашения.

Издание отмечает, что соглашение формулировалось в течение последних недель, отмеченных все большим напряжением в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

Один из назначенных Зеленским высокопоставленных чиновников, говоривший с FT об отношениях между США и Украиной, сказал изданию: "Мы дальше друг от друга, чем когда-либо раньше с начала войны. Это очень, очень напряженно".

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Разочарование Владимира Зеленского Джо Байденом проявилось на этой неделе в заявлении, когда украинский президент упрекнул американского коллегу за намерение принять участие в сборе средств от Демократической партии в Калифорнии, а не в Саммите мира в Швейцарии. Зеленский сказал, что это "не очень сильное решение".

Несколько украинских чиновников заявили, что разочарование Киева отсутствием поддержки США на самом высоком уровне инициативы по проведению мирного саммита является лишь одной из многих точек трения с Вашингтоном и другими западными партнерами.

Более десятка нынешних и бывших украинских чиновников и дипломатов стран G7 в Киеве, которые общались с изданием, указывают на целый ряд спорных вопросов.

Среди них – шестимесячная задержка Конгресса с одобрением американской военной помощи, ожидаемое отсутствие существенного прогресса на пути к членству Украины в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне в июле, запрет администрации Байдена на использование Киевом американского оружия на территории России; а также удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Среди других напряженных моментов – увольнение главнокомандующего Валерия Залужного в феврале и министра инфраструктуры Александра Кубракова в этом месяце, а также разногласия в стратегиях относительно того, как Украина может достичь победы, а также как эта победа может выглядеть.

Несколько членов правительства Зеленского заявили, что их начинают беспокоить методы, которые использует украинский президент для общения с США. Один сказал, что Зеленский был "очень раздражен" Байденом, добавив, что они обеспокоены "открытым провоцированием" Белого дома. "Не кусай руку, которая тебя кормит", – сказал неназванный украинский чиновник.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что будущее двустороннее соглашение по безопасности с Украиной будет предусматривать военную помощь в различных сферах и поможет приблизиться ей к членству в НАТО.

В начале мая президент Зеленский заявил, что Украина готовит семь новых двусторонних соглашений по безопасности, в том числе с Соединенными Штатами.