Британія порахувала втрати росіян в Україні

За підрахунками Великої Британії, з початку великого вторгнення РФ в Україну втрати російських військ перевищили 465 тисяч.

Джерело: дипломат представництва Великої Британії при ОБСЄ Анкур Нараян, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Нараян у своєму виступі навів кілька чисел у відповідь на заяву новоспеченого міністра оборони Росії Андрєя Бєлоусова про необхідність ведення війни в Україні з "мінімальними людськими втратами".

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Він наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сьогодні минуло 825 днів, і "за цей час "понад 465 тисяч російських військовослужбовців були вбиті або поранені".

"Із січня по квітень 2024 року щоденні втрати Росії в Україні – кількість вбитих і поранених – становили 980 людей. За травневими оцінками, це число перевищує 1000 на день. Це близько 30 тисяч на місяць. Це найвищий показник з початку цієї війни", – додав британський дипломат.

Представник Британії в ОБСЄ вказав, що для Росії найкращим варіантом "мінімізувати людські втрати" в Україні було б завершення розв'язаної нею війни.

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"Економістам не потрібно нагадувати про оману щодо безповоротних втрат. Якщо подивитися на дані об'єктивно, то вони вказують на жахливі втрати для такої країни, як Росія – в людських життях, матеріальних засобах і авторитеті", – вважає Нараян.

Згідно з оцінками Північноатлантичного Альянсу, станом на квітень загальні втрати російських сил за час повномасштабних бойових дій в Україні становили понад 350 тисяч.

Генштаб Збройних Сил України 30 травня називав число втрат російських сил у понад 506 тисяч.