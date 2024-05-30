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Британия посчитала потери россиян в Украине

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 30 мая 2024, 19:34
Британия посчитала потери россиян в Украине
уничтоженный российский танк. фото: Getty Images

По подсчетам Великобритании, с начала большого вторжения РФ в Украину потери российских войск превысили 465 тысяч.

Источник: дипломат представительства Великобритании при ОБСЕ Анкур Нараян, сообщает "Европейская правда"

Детали: Нараян в своем выступлении привел несколько чисел в ответ на заявление новоиспеченного министра обороны России Андрея Белоусова о необходимости ведения войны в Украине с "минимальными человеческими потерями".

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Он подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину сегодня прошло 825 дней, и "за это время „более 465 тысяч российских военнослужащих были убиты или ранены".

"С января по апрель 2024 года ежедневные потери России в Украине – количество убитых и раненых – составляли 980 человек. По майским оценкам, это число превышает 1000 в день. Это около 30 тысяч в месяц. Это самый высокий показатель с начала этой войны", – добавил британский дипломат.

Представитель Британии в ОБСЕ указал, что для России лучшим вариантом "минимизировать человеческие потери" в Украине было бы завершение развязанной ею войны.

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"Экономистам не нужно напоминать о заблуждении относительно безвозвратных потерь. Если посмотреть на данные объективно, то они указывают на ужасные потери для такой страны, как Россия – в человеческих жизнях, материальных средствах и авторитете", – считает Нараян.

Согласно оценкам Североатлантического Альянса, по состоянию на апрель общие потери российских сил за время полномасштабных боевых действий в Украине составили более 350 тысяч.

Генштаб Вооруженных Сил Украины 30 мая называл число потерь российских сил в более чем 506 тысяч.

Темы: войнаРосcияпотери в войне
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