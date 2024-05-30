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Скандали з ТЦК / БРОНЮВАННЯ через Дію / Призов ув'язнених | Ток-шоу УП

"Українська правда"Четвер, 30 травня 2024, 20:17
Скандали з ТЦК / БРОНЮВАННЯ через Дію / Призов ув'язнених | Ток-шоу УП

Сьогодні у ток-шоу "Українська правда":

  • Говоримо про мобілізацію. Які перші результати нового закону. Чи продовжать термін оновлення даних для військовозобовʼязаних?
  • Що не так із роботою ТЦК. Коли запрацює бронювання у порталі "ДІЯ" та чи запровадять "економічне бронювання".
  • Представник Третьої штурмової бригади розповість як працює рекрутинг.
  • Як Росія використовує "мобілізацію" для у своїх ІПСО проти українців.

Гості студії:

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- Дмитро Наталуха, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Геннадій Друзенко, співзасновник та президент Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова.
- Ростислав Павленко, народний депутат, фракція "ЄС"
- Максим Морозов, боєць "Легіону Свободи"
- Русин, керівник Київського рекрутингового центру ІІІ ОШБр

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