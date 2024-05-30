Скандали з ТЦК / БРОНЮВАННЯ через Дію / Призов ув'язнених | Ток-шоу УП
Четвер, 30 травня 2024, 20:17
Сьогодні у ток-шоу "Українська правда":
- Говоримо про мобілізацію. Які перші результати нового закону. Чи продовжать термін оновлення даних для військовозобовʼязаних?
- Що не так із роботою ТЦК. Коли запрацює бронювання у порталі "ДІЯ" та чи запровадять "економічне бронювання".
- Представник Третьої штурмової бригади розповість як працює рекрутинг.
- Як Росія використовує "мобілізацію" для у своїх ІПСО проти українців.
Гості студії:
Реклама:
- Дмитро Наталуха, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Геннадій Друзенко, співзасновник та президент Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова.
- Ростислав Павленко, народний депутат, фракція "ЄС"
- Максим Морозов, боєць "Легіону Свободи"
- Русин, керівник Київського рекрутингового центру ІІІ ОШБр
Не пропустіть!