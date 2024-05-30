Скандалы из ТЦК / БРОНИРОВАНИЕ через ДІЮ / Призыв заключенных | Ток-шоу УП
Четверг, 30 мая 2024, 20:17
Сегодня в ток-шоу "Украинская правда":
- Говорим о мобилизации. Каковы первые результаты нового закона? Продлят ли срок обновления данных для военнообязанных?
- Что не так с работой ТЦК. Когда заработает бронирование в портале "ДІЯ" и введут "экономическое бронирование".
- Представитель Третьей штурмовой бригады расскажет, как работает рекрутинг.
- Как Россия использует "мобилизацию" для своих ИПСО против украинцев.
Гости студии:
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– Дмитрий Наталуха, народный депутат, фракция "Слуга народа"
– Геннадий Друзенко, соучредитель и президент Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова.
– Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "ЕС"
– Максим Морозов, боец "Легиона Свободы"
– Русин, руководитель Киевского рекрутингового центра ІІІ ОШБр
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