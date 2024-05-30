Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Скандалы из ТЦК / БРОНИРОВАНИЕ через ДІЮ / Призыв заключенных | Ток-шоу УП

"Украинская правда"Четверг, 30 мая 2024, 20:17
Скандалы из ТЦК / БРОНИРОВАНИЕ через ДІЮ / Призыв заключенных | Ток-шоу УП

Сегодня в ток-шоу "Украинская правда":

  • Говорим о мобилизации. Каковы первые результаты нового закона? Продлят ли срок обновления данных для военнообязанных?
  • Что не так с работой ТЦК. Когда заработает бронирование в портале "ДІЯ" и введут "экономическое бронирование".
  • Представитель Третьей штурмовой бригады расскажет, как работает рекрутинг.
  • Как Россия использует "мобилизацию" для своих ИПСО против украинцев.

Гости студии:

Реклама:

– Дмитрий Наталуха, народный депутат, фракция "Слуга народа"
– Геннадий Друзенко, соучредитель и президент Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова.
– Ростислав Павленко, народный депутат, фракция "ЕС"
– Максим Морозов, боец ​​"Легиона Свободы"
– Русин, руководитель Киевского рекрутингового центра ІІІ ОШБр

Не упустите!

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболСборная Украины объявила окончательную заявку на Евро-2024

Неизвестный мужчина напал на премьер-министра Дании

Макрон намекнул, что собирает коалицию стран для отправки инструкторов в Украину

Зеленский отреагировал на слова Путина о якобы его "нелегитимности"

Кабмин поддержал бронирование военнообязанных в "Дії"

В ТЦК ехать не нужно. Правительство разрешило мужчинам за границей становиться на учет в консульствах

Все новости...
Последние новости
01:06
Генштаб о ситуации на фронте: Горячее всего – на Покровском направлении
00:30
футболСборная Украины объявила окончательную заявку на Евро-2024
00:22
обновляетсяВоздушные силы сообщили об угрозе вражеских дронов в некоторых областях
00:07
США могут усилить развертывание ядерного оружия "из-за угроз со стороны противников"
23:41
футболСборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
23:35
Как ведущие украинские документалисты оценивают шансы отрасли на выживание
23:35
Неизвестный мужчина напал на премьер-министра Дании
23:01
Лидеры стран НАТО на саммите будут говорить о помощи Украине, но не о ее вступлении
22:52
Насколько тяжело родственникам получить выплаты за погибших военных: опыт четырех семей
22:50
70-летний мужчина погиб от российских обстрелов в Днепропетровськой области
Все новости...
Реклама:
Реклама: