На Донеччині загинула воєнна журналістка FREEДОМ

30 травня у Слов'янську Донецької області загинула воєнна кореспондентка українського іномовлення FREEДОМ Анастасія Волкова.

Джерело: портал FREEДОМ

Деталі: Повідомляється, що Анастасія працювала в найгарячіших точках Луганської та Донецької областей, була дуже відданою своїй роботі і не збиралася переїжджати в більш безпечне місце.

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Вона виросла в Луганську і мріяла бути першою українською журналісткою, яка зніме репортаж зі звільненого міста.

Анастасія працювала військовим кореспондентом каналів українського державного іномовлення з 2018 року.

У червні 2022 року була нагороджена орденом "За заслуги" III ступеня.

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Анастасії Волковій був 31 рік.

За даними джерел громадської організації "Інститут масової інформації", Анастасія загинула внаслідок ДТП.

Редакція "Української правди" висловлює свої найщиріші співчуття рідним та колегам Анастасії