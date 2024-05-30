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На Донеччині загинула воєнна журналістка FREEДОМ

Євген КізіловЧетвер, 30 травня 2024, 21:23
На Донеччині загинула воєнна журналістка FREEДОМ
Анастасія Волкова. фото: FREEДОМ

30 травня у Слов'янську Донецької області загинула воєнна кореспондентка українського іномовлення FREEДОМ Анастасія Волкова.

Джерело: портал FREEДОМ

Деталі: Повідомляється, що Анастасія працювала в найгарячіших точках Луганської та Донецької областей, була дуже відданою своїй роботі і не збиралася переїжджати в більш безпечне місце.

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Вона виросла в Луганську і мріяла бути першою українською журналісткою, яка зніме репортаж зі звільненого міста.

Анастасія працювала військовим кореспондентом каналів українського державного іномовлення з 2018 року.

У червні 2022 року була нагороджена орденом "За заслуги" III ступеня.

ВІДЕО ДНЯ

Анастасії Волковій був 31 рік.

За даними джерел громадської організації "Інститут масової інформації", Анастасія загинула внаслідок ДТП.

Редакція "Української правди" висловлює свої найщиріші співчуття рідним та колегам Анастасії

Теми: ЗМІвійнажертви
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