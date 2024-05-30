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В Донецкой области погибла военная журналистка FREEДОМ

Евгений КизиловЧетверг, 30 мая 2024, 21:23
В Донецкой области погибла военная журналистка FREEДОМ
Анастасия Волкова. фото: FREEДОМ

30 мая в Славянске Донецкой области погибла военная корреспондентка украинского иновещания FREEДОМ Анастасия Волкова.

Источник: портал FREEДОМ

Детали: Сообщается, что Анастасия работала в самых горячих точках Луганской и Донецкой областей, была очень преданной своей работе и не собиралась переезжать в более безопасное место.

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Она выросла в Луганске и мечтала быть первой украинской журналисткой, которая снимет репортаж из освобожденного города.

Анастасия работала военным корреспондентом каналов украинского государственного иновещания с 2018 года.

В июне 2022 года была награждена орденом "За заслуги" III степени.

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Анастасии Волковой был 31 год.

По данным источников общественной организации "Институт массовой информации", Анастасия погибла в результате ДТП.

Редакция "Украинской правды" выражает свои искренние соболезнования родным и коллегам Анастасии

Темы: СМИвойнажертвы
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