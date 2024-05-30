Міністр оборони Німеччини в Одесі пообіцяв Україні зброю на €500 млн

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 30 травня прибув із неоголошеним візитом в Україну. Перебуваючі в Одесі, він заявив про підготовку чергового пакета військової допомоги Україні на пів мільярда євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DPA

Деталі: Під час зустрічі з українським міністром оборони Рустемом Умєровим Пісторіус оголосив про новий пакет німецької зброї на суму півмільярда євро для підтримки України.

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"Ми будемо продовжувати підтримувати вас у цій оборонній кампанії", – запевнив він.

Доповнено 20:45. В оновленому матеріалі DPA цитуються слова Пісторіуса про вміст пакета допомоги. До нього увійдуть "велика кількість ракет" для систем ППО середньої дальності Iris-T SLM і менша кількість – для систем меншох дальності SLS.

У пакеті є розвідувальні дрони, запчастини для техніки, додаткові бойові машини піхоти Marder, бойові броньовані машини, зенітні системи та засоби радіоелектронної боротьби, кілька сотень снайперських гвинтівок та один мільйон патронів для стрілецької зброї.

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Також, за словами голови Міноборони Німеччини, передбачається постачання 18 колісних гаубиць з 2025 року, фінансування курсів для українських техніків, фінансування супутникового зв'язку й ремонту 19 іспанських танків Leopard, які Іспанія потім передасть Україні.

Візит міністра оборони ФРН до Одеси тримався в таємниці до вечора 30 травня з міркувань безпеки.

Як відомо, на 2024 рік Німеччина заклала понад 7 мільярдів євро військової допомоги Україні. Нещодавно цю суму збільшили ще на 3,8 мільярда євро.

Раніше цього місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що Україна й надалі буде отримувати від них підтримку.