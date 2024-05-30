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Глава Минобороны Германии в Одессе пообещал Украине оружие на €500 млн

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 30 мая 2024, 21:32
Глава Минобороны Германии в Одессе пообещал Украине оружие на €500 млн
борис писториус. фото: Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус 30 мая прибыл с необъявленным визитом в Украину. Находясь в Одессе, он заявил о подготовке очередного пакета военной помощи Украине на полмиллиарда евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DPA

Детали: Во время встречи с украинским министром обороны Рустемом Умеровым Писториус объявил о новом пакете немецкого оружия на сумму полмиллиарда евро для поддержки Украины.

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"Мы будем продолжать поддерживать вас в этой оборонной кампании", – заверил он.

Дополнено 20:45. В обновленном материале DPA цитируются слова Писториуса о содержании пакета помощи. В него войдут "большое количество ракет" для систем ПВО средней дальности Iris-T SLM и меньшее количество – для систем меньшей дальности SLS.

В пакете есть разведывательные дроны, запчасти для техники, дополнительные боевые машины пехоты Marder, боевые бронированные машины, зенитные системы и средства радиоэлектронной борьбы, несколько сотен снайперских винтовок и один миллион патронов для стрелкового оружия.

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Также, по словам главы Минобороны Германии, предусматривается поставка 18 колесных гаубиц с 2025 года, финансирование курсов для украинских техников, финансирование спутниковой связи и ремонта 19 испанских танков Leopard, которые Испания затем передаст Украине.

Визит министра обороны ФРГ в Одессу держался в тайне до вечера 30 мая из соображений безопасности.

Как известно, на 2024 год Германия заложила более 7 миллиардов евро военной помощи Украине. Недавно эту сумму увеличили еще на 3,8 миллиарда евро.

Ранее в этом месяце канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Украина и в дальнейшем будет получать от них поддержку.

Темы: ГерманияУкраинаоружиевойна
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