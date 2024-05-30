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Ватикан боїться "ескалації", якщо Україна битиме по Росії західною зброєю

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 30 травня 2024, 21:56
Ватикан боїться ескалації, якщо Україна битиме по Росії західною зброєю
СОБОР СВЯТОГО ПЕТРА В РИМІ. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: UNSPLASH

Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін вважає, що потенційний дозвіл на використання Україною зброї, наданої НАТО, на території Росії означатиме "неконтрольовану ескалацію".

Джерело: слова Пароліна цитує агентство ANSA, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Держсекретар Ватикану вважає, що можливі удари України по Росії натовською зброєю "повинні турбувати всіх тих, кому близька доля нашого світу".

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"Це може спричинити ескалацію, яку вже ніхто не зможе контролювати. Це дуже тривожна перспектива", – додав він.

Паролін нагадав, що Ватикан допомагає Україні з поверненням дітей на батьківщину та іншими питаннями гуманітарного рівня, й "іншого шляху немає".

Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

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Деякі європейські держави вже відкрито заявили, що підтримують таку позицію, але зокрема США та Німеччина виступають проти.

Водночас, за даними ЗМІ, Джо Байден схиляється до того, щоб змінити свою позицію і надати дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю.

Читайте також: Удари по РФ американською зброєю: як Конгрес змінює думку щодо заборони для України

Теми: Ватикан
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