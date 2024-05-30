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Ватикан боится "эскалации", если Украина будет бить по России западным оружием

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 30 мая 2024, 21:56
Ватикан боится эскалации, если Украина будет бить по России западным оружием
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Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин считает, что потенциальное разрешение на использование Украиной оружия, предоставленного НАТО, на территории России будет означать "неконтролируемую эскалацию".

Источник: слова Паролина цитирует агентство ANSA, сообщает "Европейская правда"

Детали: Госсекретарь Ватикана считает, что возможные удары Украины по России натовским оружием "должны беспокоить всех тех, кому близка судьба нашего мира".

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"Это может вызвать эскалацию, которую уже никто не сможет контролировать. Это очень тревожная перспектива", – добавил он.

Паролин напомнил, что Ватикан помогает Украине с возвращением детей на родину и другими вопросами гуманитарного уровня, и "другого пути нет".

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.

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Некоторые европейские государства уже открыто заявили, что поддерживают такую позицию, но в частности США и Германия выступают против.

В то же время, по данным СМИ, Джо Байден склоняется к тому, чтобы изменить свою позицию и предоставить разрешение Украине наносить удары по территории РФ американским оружием.

Читайте также: Удары по РФ американским оружием: как Конгресс меняет мнение о запрете для Украины.

Темы: Ватикан
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