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Politico: Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю

Тетяна Олійник, Олег ПавлюкЧетвер, 30 травня 2024, 22:52
Politico: Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю
Джо Байден. Фото - Getty Images

Президент США Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю, але виключно біля кордонів Харківської області, повідомляє Politico

Джерело: Politicо з посиланням на власні джерела, "Європейська правда"

Пряма мова американського чиновника: "Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для ударів у відповідь на Харківщині, щоб Україна могла завдати удару у відповідь по російських силах, які завдають ударів або готуються завдати їх".

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Деталі: Щодо ударів на великі відстані всередині Росії, політика США у цьому плані не змінилася, зазначило джерело Politico.

Доповнено: Причиною рішення Байдена співрозмовники Politico назвали погіршення умов для України на полі бою – а саме просування Росії та покращення позицій на Харківщині.

Як пише Politico, Україна тепер може використовувати американську зброю, щоб збивати запущені в напрямку Харкова ракети, уражати війська безпосередньо з російського боку кордону біля Харкова, та по російських бомбардувальниках, що запускають бомби в бік української території.

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Посадовець США заявив Politico, що Україна не може використовувати цю зброю для ураження цивільної інфраструктури або запуску ракет дальнього радіусу дії для ураження військових цілей в глибині Росії.

ЗМІ раніше писали, що Джо Байден схиляється до того, щоб змінити свою позицію і надати дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю.

Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Деякі європейські держави вже відкрито заявили, що підтримують таку позицію.

Читайте також: Удари по РФ американською зброєю: як Конгрес змінює думку щодо заборони для України

Теми: БайденСШАвійна
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