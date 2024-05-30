Politico: Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории РФ американским оружием

Президент США Джо Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории РФ американским оружием, но исключительно у границ Харьковской области, сообщает Politico

Источник: Politico со ссылкой на собственные источники, "Европейская правда"

Прямая речь американского чиновника: "Президент недавно поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для ответных ударов на Харьковщине, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые наносят удары или готовятся нанести их".

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Детали: Нанесение ударов на большие расстояния внутри России, политика США в этом плане не изменилась, отметил источник Politico.

Дополнено: Причиной решения Байдена собеседники Politico назвали ухудшение условий для Украины на поле боя – а именно продвижение России и улучшение позиций в Харьковской области.

Как пишет Politico, Украина теперь может использовать американское оружие, чтобы сбивать запущенные в направлении Харькова ракеты, поражать войска непосредственно с российской стороны границы возле Харькова, и по российским бомбардировщикам, запускающим бомбы в сторону украинской территории.

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Чиновник США заявил Politico, что Украина не может использовать это оружие для поражения гражданской инфраструктуры или запуска ракет дальнего радиуса действия для поражения военных целей в глубине России.

СМИ ранее писали, что Джо Байден склоняется к тому, чтобы изменить свою позицию и предоставить разрешение Украине наносить удары по территории РФ американским оружием.

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.

Некоторые европейские государства уже открыто заявили, что поддерживают такую позицию.

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