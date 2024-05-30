Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Politico: Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории РФ американским оружием

Татьяна Олейник, Олег ПавлюкЧетверг, 30 мая 2024, 22:52
Politico: Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории РФ американским оружием
Джо Байден. Фото - Getty Images

Президент США Джо Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории РФ американским оружием, но исключительно у границ Харьковской области, сообщает Politico

Источник: Politico со ссылкой на собственные источники, "Европейская правда"

Прямая речь американского чиновника: "Президент недавно поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для ответных ударов на Харьковщине, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые наносят удары или готовятся нанести их".

Реклама:

Детали: Нанесение ударов на большие расстояния внутри России, политика США в этом плане не изменилась, отметил источник Politico.

Дополнено: Причиной решения Байдена собеседники Politico назвали ухудшение условий для Украины на поле боя – а именно продвижение России и улучшение позиций в Харьковской области.

 Как пишет Politico, Украина теперь может использовать американское оружие, чтобы сбивать запущенные в направлении Харькова ракеты, поражать войска непосредственно с российской стороны границы возле Харькова, и по российским бомбардировщикам, запускающим бомбы в сторону украинской территории.

ВИДЕО ДНЯ

Чиновник США заявил Politico, что Украина не может использовать это оружие для поражения гражданской инфраструктуры или запуска ракет дальнего радиуса действия для поражения военных целей в глубине России.

СМИ ранее писали, что Джо Байден склоняется к тому, чтобы изменить свою позицию и предоставить разрешение Украине наносить удары по территории РФ американским оружием.

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.

Некоторые европейские государства уже открыто заявили, что поддерживают такую позицию.

Читайте также: Удары по РФ американским оружием: как Конгресс меняет мнение о запрете для Украины.

Темы: БайденСШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболСборная Украины объявила окончательную заявку на Евро-2024

Неизвестный мужчина напал на премьер-министра Дании

Макрон намекнул, что собирает коалицию стран для отправки инструкторов в Украину

Зеленский отреагировал на слова Путина о якобы его "нелегитимности"

Кабмин поддержал бронирование военнообязанных в "Дії"

В ТЦК ехать не нужно. Правительство разрешило мужчинам за границей становиться на учет в консульствах

Все новости...
Силы обороны контролируют 70% Волчанска – ОТГВ "Харьков"
Россияне ударили по учебному заведению в Изюмском районе, возник пожар
Глава Минобороны Германии в Одессе пообещал Украине оружие на €500 млн
Силы обороны поразили ракетами ATACMS паромную переправу в Крыму
Последние новости
03:40
В Крыму раздавались взрывы, оккупанты говорят об атаке безэкипажного катера
03:20
Зеленский поделился с Байденом «очень откровенной оценкой» ситуации на фронте – Кирби
02:14
Россияне ударили по шести общинах Сумщины
01:58
футболРебров: Получили важную информацию перед Евро-2024
01:06
Генштаб о ситуации на фронте: Горячее всего – на Покровском направлении
00:30
футболСборная Украины объявила окончательную заявку на Евро-2024
00:22
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе вражеских дронов в некоторых областях
00:07
США могут усилить развертывание ядерного оружия "из-за угроз со стороны противников"
23:41
футболСборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
23:35
Как ведущие украинские документалисты оценивают шансы отрасли на выживание
Все новости...
Реклама:
Реклама: