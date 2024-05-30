Опитування: Майже 50% жителів Угорщини проти, аби ЄС надавав Україні будь-яку допомогу

Опитування показало, що 46% угорців вважають, що Європейський Союз не повинен жодним чином підтримувати Україну.

Джерело: опитування компанії Závecz Research на замовлення порталу 24.hu, передає "Європейська правда"

Деталі: Згідно з опитуванням, 46% угорців вважають, що Європейський Союз не повинен жодним чином підтримувати Україну.

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Водночас третина опитаних (32%) є більш поступливими і підтримали б допомогу ЄС через фінансові, економічні та гуманітарні засоби, а 16% – також надіслали б Україні зброю та військову техніку.

Проти допомоги Україні з боку ЄС в Угорщині частіше висловлюються жінки, аніж чоловіки (54% проти 38%), люди молодого і середнього віку (47% і 51% відповідно) та люди без середньої освіти (54%).

Напередодні стало відомо, що Угорщина на зустрічі послів ЄС заблокувала схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав нацменшин.

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Угорщина заблокувала схвалення Євросоюзом спрямування прибутків від російських заморожених активів на закупівлі зброї для України.

Крім того, за даними ЗМІ, Угорщина погрожувала зірвати санкції ЄС проти експорту скрапленого газу з Росії.