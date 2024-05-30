Опрос: Почти 50% жителей Венгрии против того, чтобы ЕС оказывал Украине любую помощь

Опрос показал, что 46% венгров считают, что Европейский Союз не должен никоим образом поддерживать Украину.

Источник: опрос компании Závecz Research по заказу портала 24.hu, передает "Европейская правда"

Детали: Согласно опросу, 46% венгров считают, что Европейский Союз не должен никоим образом поддерживать Украину.

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В то же время треть опрошенных (32%) являются более сговорчивыми и поддержали бы помощь ЕС через финансовые, экономические и гуманитарные средства, а 16% – также прислали бы Украине оружие и военную технику.

Против помощи Украине со стороны ЕС в Венгрии чаще высказываются женщины, чем мужчины (54% против 38%), люди молодого и среднего возраста (47% и 51% соответственно) и люди без среднего образования (54%).

Накануне стало известно, что Венгрия на встрече послов ЕС заблокировала одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз из-за вопроса прав нацменьшинств.

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Недавно СМИ сообщили, что Венгрия заблокировала одобрение Евросоюзом направления доходов от российских замороженных активов на закупки оружия для Украины.

Кроме того, по данным СМИ, Венгрия угрожала сорвать санкции ЕС против экспорта сжиженного газа (СПГ) из России.