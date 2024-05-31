Журі присяжних визнало Трампа винним за всіма звинуваченнями
Журі присяжних визнало Дональда Трампа винним за всіма 34-ма звинуваченнями в кримінальній справі про приховування грошей.
Джерело: CNN
Деталі: Суд присяжних Манхеттена визнав Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації, з якою він зіткнувся в кримінальному процесі щодо приховування грошей.
Трамп став першим президентом в історії США, якого засудили за тяжкий злочин.
Прокуратура звинуватила Трампа у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року.
Після вироку Трамп розкритикував судовий процес , назвавши його "ганьбою" та "сфальсифікованим".
Суддя Хуан Мерчан призначив слухання щодо винесення вироку на 11 липня.
Дата близька до дати Національного з’їзду Республіканської партії, який має розпочатися 15 липня і обрати кандидати у президенти від партії.
Нагадаємо:
- Йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це – перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.
- Трамп неодноразово намагався відтермінувати початок суду у цій справі.
- Ця кримінальна справа є однією з чотирьох, порушених проти Дональда Трампа у США, але може стати єдиною, яка дійде до суду і завершиться винесенням вироку до президентських виборів 2024 року.