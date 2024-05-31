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Журі присяжних визнало Трампа винним за всіма звинуваченнями

Олена ІвашківП'ятниця, 31 травня 2024, 00:41
Журі присяжних визнало Трампа винним за всіма звинуваченнями
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Журі присяжних визнало  Дональда Трампа винним за всіма 34-ма звинуваченнями в кримінальній справі про приховування грошей.

Джерело: CNN

Деталі: Суд присяжних Манхеттена визнав Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації, з якою він зіткнувся в кримінальному процесі щодо приховування грошей. 

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Трамп став першим президентом в історії США, якого засудили за тяжкий злочин. 

Прокуратура звинуватила Трампа у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. 

Після вироку Трамп розкритикував судовий процес , назвавши його "ганьбою" та "сфальсифікованим".

ВІДЕО ДНЯ

Суддя Хуан Мерчан призначив слухання щодо винесення вироку на 11 липня.

Дата близька до дати Національного з’їзду Республіканської партії, який має розпочатися 15 липня і обрати кандидати у президенти від партії.

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Теми: ТрампСША
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