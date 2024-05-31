Жюри присяжных признало Трампа виновным по всем обвинениям

Жюри присяжных признало Дональда Трампа виновным по всем 34-м обвинениям в уголовном деле о сокрытии денег.

Источник: CNN

Детали: Суд присяжных Манхэттена признал Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации, с которой он столкнулся в уголовном процессе по неуплате налогов.

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Трамп стал первым президентом в истории США, которого осудили за тяжкое преступление.

Прокуратура обвинила Трампа в деле о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года.

После приговора Трамп раскритиковал судебный процесс, назвав его "позором" и "сфальсифицированным".

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Судья Хуан Мерчан назначил слушания по вынесению приговора на 11 июля.

Дата близка к дате Национального съезда Республиканской партии, который должен начаться 15 июля и избрать кандидаты в президенты от партии.

Напомним: