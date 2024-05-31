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Жюри присяжных признало Трампа виновным по всем обвинениям

Алена ИвашкивПятница, 31 мая 2024, 00:41
Жюри присяжных признало Трампа виновным по всем обвинениям
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Жюри присяжных признало Дональда Трампа виновным по всем 34-м обвинениям в уголовном деле о сокрытии денег.

Источник: CNN

Детали: Суд присяжных Манхэттена признал Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации, с которой он столкнулся в уголовном процессе по неуплате налогов. 

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Трамп стал первым президентом в истории США, которого осудили за тяжкое преступление. 

Прокуратура обвинила Трампа в деле о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. 

После приговора Трамп раскритиковал судебный процесс, назвав его "позором" и "сфальсифицированным".

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Судья Хуан Мерчан назначил слушания по вынесению приговора на 11 июля.

Дата близка к дате Национального съезда Республиканской партии, который должен начаться 15 июля и избрать кандидаты в президенты от партии.

Напомним: 

  • Напомним, речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.
  • Трамп неоднократно пытался отсрочить начало суда по этому делу.
  • Это уголовное дело является одним из четырех, возбужденных против Дональда Трампа в США, но может стать единственным, которое дойдет до суда и завершится вынесением приговора до президентских выборов 2024 года.

Темы: ТрампСША
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