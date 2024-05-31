У Києві вдруге за ніч лунала тривога: було чутно гучний вибух
П'ятниця, 31 травня 2024, 04:59
У ніч на 31 травня у Києві та області вдруге за ніч була оголошена повітряна тривога, було чутно гучний вибух.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Мапа повітряних тривог, кореспондент УП
Дослівно ПС: "Увага! Швидкісна ціль на Київ!"
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Доповнено о 5.06: тривога поширилася на північно-західні області країни.
О 5.16 пролунав відбій загрози.
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