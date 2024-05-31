Литва готова відправити свої війська в Україну для тренувань − прем’єрка
Литва готова направити свій військовий контингент в Україну, щоб допомогти в підготовці військ, заявила прем’єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю прем’єрки Bloomberg
Деталі: Шимоніте нагадала, що Литва допомагала навчати українських військових ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і між литовськими і українськими збройними силами існує давня співпраця.
Пряма мова литовської прем’єрки: "І ми тренуємо їх у третіх країнах, ми тренуємо їх у Литві. І якщо буде потрібно, можливо, тренуватиме їх (українських солдатів, – ред.) також в Україні у партнерстві з країнами, які захочуть це зробити".
Деталі: Шимоніте підкреслила, що необхідно робити все, щоб допомогти Україні, яка у війні проти РФ відстоює свій суверенітет і територіальну цілісність.
Передісторія:
- Напередодні агентство Reuters повідомило, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.
- За даними видання Le Monde, французький президент Емманюель Макрон прагне створити коаліцію держав, готових відправити військових інструкторів для навчання українських солдатів безпосередньо в Україну.