Литва готова відправити свої війська в Україну для тренувань − прем’єрка

Литва готова направити свій військовий контингент в Україну, щоб допомогти в підготовці військ, заявила прем’єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю прем’єрки Bloomberg

Деталі: Шимоніте нагадала, що Литва допомагала навчати українських військових ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і між литовськими і українськими збройними силами існує давня співпраця.

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Пряма мова литовської прем’єрки: "І ми тренуємо їх у третіх країнах, ми тренуємо їх у Литві. І якщо буде потрібно, можливо, тренуватиме їх (українських солдатів, – ред.) також в Україні у партнерстві з країнами, які захочуть це зробити".

Деталі: Шимоніте підкреслила, що необхідно робити все, щоб допомогти Україні, яка у війні проти РФ відстоює свій суверенітет і територіальну цілісність.

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