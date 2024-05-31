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Швеція пояснила: не дає Україні винищувачі Gripen, бо складно поєднати з F-16

Сергій Сидоренко, Євген КізіловП'ятниця, 31 травня 2024, 10:16
Швеція пояснила: не дає Україні винищувачі Gripen, бо складно поєднати з F-16
шведський винищувач gripen. фото: Getty Images

У Швеції кажуть, що постачання їхніх винищувачів Gripen Україні не на часі, адже Повітряні сили уже опановують американські F-16, і інтегрувати ще одну систему буде складно.

Джерело: очільник МЗС Швеції Тобіас Більстрьом перед початком зустрічі міністрів НАТО, повідомляє з Праги кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Міністр підтвердив, що Швеція розглядала можливість такої передачі, але ухвалила негативне рішення виходячи з того, що зараз Україна має отримати значну кількість винищувачів F-16.

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Утім, шведський дипломат не виключив можливість повернутися до цього згодом.

"Українським збройним силам буде занадто складно інтегрувати дві системи одночасно. Можливо, Gripen прийдуть після (завершення постачань) коаліції F-16", – пояснив він.

Водночас шведський міністр заявив, що замість постачання власних літаків для ЗСУ було запропоновано альтернативу. "Ми запропонували альтернативу – передали літаки далекого спостереження, які суттєво розширює можливості винищувачів F-16", – нагадав він.

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Як повідомлялося, Швеція передає Україні два літаки РЛС, що дозволять винищувачам вражати далекі цілі.

Раніше у Швеції визнавали, що відмовилися від постачань власних літаків через наполягання деяких партнерів у НАТО.

Варто зауважити, що Україна продовжує наполягати, що їй потрібні винищувачі Gripen.

Теми: ШвеціявинищувачіУкраїна
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