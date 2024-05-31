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Швеция объяснила: не дает Украине истребители Gripen, потому что сложно совместить с F-16

Сергей Сидоренко, Евгений КизиловПятница, 31 мая 2024, 10:16
Швеция объяснила: не дает Украине истребители Gripen, потому что сложно совместить с F-16
шведский истребитель gripen. фото: Getty Images

В Швеции говорят, что поставки их истребителей Gripen Украине не ко времени, ведь Воздушные силы уже осваивают американские F-16, и интегрировать еще одну систему будет сложно.

Источник: глава МИД Швеции Тобиас Бильстрём перед началом встречи министров НАТО, сообщает из Праги корреспондент "Европейской правды"

Детали: Министр подтвердил, что Швеция рассматривала возможность такой передачи, но приняла отрицательное решение, исходя из того, что сейчас Украина должна получить значительное количество истребителей F-16.

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Впрочем, шведский дипломат не исключил возможность вернуться к этому позже.

"Украинским вооруженным силам будет слишком сложно интегрировать две системы одновременно. Возможно, Gripen придут после (завершения поставок) коалиции F-16", – пояснил он.

В то же время шведский министр заявил, что вместо поставки собственных самолетов для ВСУ предложили альтернативу. "Мы предложили альтернативу – передали самолеты дальнего наблюдения, которые существенно расширяют возможности истребителей F-16", – напомнил он.

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Как сообщалось, Швеция передает Украине два самолета РЛС, которые позволят истребителям поражать дальние цели.

Ранее в Швеции признавали, что отказались от поставок собственных самолетов по настоянию некоторых партнеров в НАТО.

Стоит отметить, что Украина продолжает настаивать, что ей нужны истребители Gripen.

Темы: ШвецияистребителиУкраина
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