Білорусь покинули 8 російських вертольотів – Гаюн
П'ятниця, 31 травня 2024, 12:14
31 травня з аеродрому "Барановичі" у Білорусі вилетіли 8 вертольотів ПКС РФ і тримають курс на Росію, вони пробули там 5 днів.
Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"
Деталі: За даними активістів, о 8:36 з аеродрому "Барановичі" пішли на зліт 8 вертольотів Мі-24 і Мі-8 ВКС РФ.
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Наразі вони тримають курс на РФ і відлітають із Білорусі.
Таким чином група з 8-и гелікоптерів ПКС РФ пробула в Барановичах рівно 5 днів.
Наразі у Барановичах залишаються: 2 розвідувальних літака Су-24МР ПКС РФ; мін. 4 винищувачі Су-30СМ ПКС РФ.