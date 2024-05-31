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Білорусь покинули 8 російських вертольотів – Гаюн 

Альона Мазуренко П'ятниця, 31 травня 2024, 12:14
Білорусь покинули 8 російських вертольотів – Гаюн 

31 травня з аеродрому "Барановичі" у Білорусі вилетіли 8 вертольотів ПКС РФ і тримають курс на Росію, вони пробули там 5 днів.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: За даними активістів, о 8:36 з аеродрому "Барановичі" пішли на зліт 8 вертольотів Мі-24 і Мі-8 ВКС РФ.

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Наразі вони тримають курс на РФ і відлітають із Білорусі.

Таким чином група з 8-и гелікоптерів ПКС РФ пробула в Барановичах рівно 5 днів.

Наразі у Барановичах залишаються: 2 розвідувальних літака Су-24МР ПКС РФ; мін. 4 винищувачі Су-30СМ ПКС РФ.

Теми: БілорусьвійнаРосіяавіа
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