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Беларусь покинули 8 российских вертолетов – Гаюн

Алена МазуренкоПятница, 31 мая 2024, 12:14
Беларусь покинули 8 российских вертолетов – Гаюн

31 мая с аэродрома "Барановичи" в Беларуси вылетели 8 вертолетов ВКС РФ и держат курс на Россию, они пробыли там 5 дней.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Детали: По данным активистов, в 8:36 с аэродрома "Барановичи" пошли на взлет 8 вертолетов Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ.

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Сейчас они держат курс на РФ и улетают из Беларуси.

Таким образом группа из 8-и вертолетов ВКС РФ пробыла в Барановичах ровно 5 дней.

Сейчас в Барановичах остаются: 2 разведывательных самолета Су-24МР ВКС РФ; мин. 4 истребителя Су-30СМ ВКС РФ.

Темы: БеларусьвойнаРосcияавиа
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