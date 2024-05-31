Україна підтвердила, що отримала дозвіл на обмежені удари зброєю США по території РФ

Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні обмежене застосування своєї зброї для ударів по російській території.

Джерело: Guardian з посиланням на Никифорова, передає "Європейська правда"

Деталі: Він підтвердив повідомлення в ЗМІ, які з'явилися напередодні, про те, що адміністрація президента США Джо Байдена непублічно схвалила удари України по території РФ з використанням американської зброї, але тільки неподалік Харківської області.

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Пряма мова Никифорова: "Це значно посилить нашу здатність протидіяти російським спробам наступати через кордон".

Більше деталей: У коментарі "Європейській правді" Никифоров вказав: "Ми почали отримувати позитивні сигнали по дипломатичних каналах про обмежене використання озброєнь від США у прикордонному з Харковом регіоні".

Своєю чергою в інтерв'ю Guardian Зеленський дав зрозуміти, що Україні потрібна можливість використовувати "потужну" зброю великої дальності, яка може вражати цілі в глибині російської території – червону лінію, яку Білий дім відмовився зняти.

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Без цього зеленого світла, за його словами, інші союзники, такі як Велика Британія, також можуть не дозволити Україні використовувати свою далекобійну зброю.

"Повірте нам, ми повинні відповісти. Вони не розуміють нічого, крім сили. Ми не перша й не остання ціль", – сказав він.

Передісторія:

Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Деякі європейські держави вже відкрито заявили, що підтримують таку позицію.

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