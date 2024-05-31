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Украина подтвердила, что получила разрешение на ограниченные удары оружием США по территории РФ

Андрей Синявский, Станислав ПогориловПятница, 31 мая 2024, 12:25
Украина подтвердила, что получила разрешение на ограниченные удары оружием США по территории РФ
Фото: Getty Images

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине ограниченное применение своего оружия для ударов по российской территории.

Источник: Guardian со ссылкой на Никифорова, передает "Европейская правда"

Детали: Он подтвердил сообщения в СМИ, которые появились накануне, о том, что администрация президента США Джо Байдена непублично одобрила удары Украины по территории РФ с использованием американского оружия, но только неподалеку Харьковской области.

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Прямая речь Никифорова: "Это значительно усилит нашу способность противодействовать российским попыткам наступать через границу".

Больше деталей: В комментарии "Европейской правде" Никифоров указал: "Мы начали получать позитивные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании вооружений от США в приграничном с Харьковом регионе".

В свою очередь в интервью Guardian Зеленский дал понять, что Украине нужна возможность использовать "мощное" оружие большой дальности, которое может поражать цели в глубине российской территории – "красную линию", которую Белый дом отказался снять.

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Без этого зеленого света, по его словам, другие союзники, такие как Великобритания, также могут не позволить Украине использовать свое дальнобойное оружие.

"Поверьте нам, мы должны ответить. Они не понимают ничего, кроме силы. Мы не первая и не последняя цель", – сказал он.

Предистория:

  • Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.
  • Некоторые европейские государства уже открыто заявили, что поддерживают такую позицию.

Читайте также: Удары по РФ американским оружием: как Конгресс меняет мнение о запрете для Украины

Темы: УкраинаСШАРосcияоружие
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