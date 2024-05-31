З російського полону визволили ще 75 українців

Україна повернула з російського полону 75 своїх громадян.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах, Координаційний штаб, Служба безпеки України

Пряма мова: "Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі.

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В Координаційному штабі зазначили, що це перший обмін після тривалої перерви з лютого 2024 року.

До своїх рідних повертаються 75 захисників та захисниць, а також цивільні українки. Серед визволених оборонців - 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

Цього разу визволено з полону 37 представників Збройних сил України, зокрема 13 бійців Військово-морських Сил та двоє представників Повітряних сил. Також визволено з полону 21 нацгвардійця. Додому повертаються семеро оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок.

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Повернути на рідну землю вдалося 19 захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десять оборонців Маріуполя. Додому повертаються українці, захоплені в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках.

Українська сторона натомість видала окупантам 75 російських громадян.

Нинішній обмін - 52-ий з початку повномасштабного вторгнення Росії. Станом на зараз визволити з полону окупантів вдалося вже 3210 захисників та захисниць України.

Коордштаб висловив окрему подяку Об’єднаним Арабським Еміратам за активну участь у реалізації цього обміну.

Дослівно: "У ворожій неволі перебуває ще багато українських Оборонців та цивільних українців. Попри всі складнощі та протидію держави-агресора, Координаційний штаб не припиняє докладати зусиль, аби всі наші люди якнайшвидше повернулися додому".