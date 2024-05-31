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Из российского плена освободили еще 75 украинцев

Валентина РоманенкоПятница, 31 мая 2024, 13:23
Из российского плена освободили еще 75 украинцев
фото из соцсетей главы государства

Украина вернула из российского плена 75 своих граждан.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетяхКоординационный штабСлужба безопасности Украины

Прямая речь: "Все это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого и каждую из российского плена. И сегодня имеем важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских - все они уже на родной земле.

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В Координационном штабе отметили, что это первый обмен после длительного перерыва с февраля 2024 года.

К своим родным возвращаются 75 защитников и защитниц, а также гражданские украинки. Среди освобожденных защитников - 70 мужчин и пять женщин, шестеро офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава. По меньшей мере треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.

На этот раз освобождены из плена 37 представителей Вооруженных сил Украины, в том числе 13 бойцов Военно-морских Сил и двое представителей Воздушных сил. Также освобожден из плена 21 нацгвардеец. Домой возвращаются семеро защитников-пограничников, шестеро тероборонцев и четверо гражданских украинок.

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Вернуть на родную землю удалось 19 защитников острова Змеиный, 14 военнослужащих, охранявших ЧАЭС, а также десять защитников Мариуполя. Домой возвращаются украинцы, захваченные в плен на Харьковском, Киевском, Херсонском, Донецком, Луганском, Запорожском и Сумском направлениях.

Украинская сторона взамен выдала оккупантам 75 российских граждан.

Нынешний обмен - 52-й с начала полномасштабного вторжения России. По состоянию на сейчас освободить из плена оккупантов удалось уже 3210 защитников и защитниц Украины.

Коордштаб выразил отдельную благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за активное участие в реализации этого обмена.

Дословно: "Во вражеской неволе находится еще много украинских защитников и гражданских украинцев. Несмотря на все сложности и противодействие государства-агрессора, Координационный штаб не прекращает прилагать усилия, чтобы все наши люди как можно быстрее вернулись домой".

Обо всех помним. Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждую. Спасибо команде, которая работает над обменами!"

Темы: пленные
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