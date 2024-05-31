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Перші дні літа прийдуть з дощами та грозами

Ірина БалачукП'ятниця, 31 травня 2024, 13:44

У найближчі дні на заході, півночі і в центрі України очікуються дощі і грози, на решті території − без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр, Інтерфакс-Україна

Дослівно УГМЦ: "1 червня вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західній частині, 2-3 червня в Україні, крім південно-східної частини місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.
Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, на сході та південному сході країни до 32°. Вітер переважно південний, 5-10 м/с".

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Деталі: 1 червня у західних, Житомирській та Харківській областях уночі та вранці місцями туман.

У Києві в суботу вночі без опадів, 14-16°, удень місцями короткочасний дощ, +27-29°. Вітер південний, 5-10 м/с. 

 
скриншот з meteo.gov.ua

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 1 червня найвища температура вдень була 31,7° у 1979, 2011 рр., найнижча вночі 4,1° у 1904 р.

2 червня в Україні місцями короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град; у південно-східній частині та у східних областях без опадів. Вночі 10-15°, удень 21-26°; на решті території вночі 13-18°, удень 24-29°, на півдні та сході країни 28-33°. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

У Києві в неділю місцями короткочасний дощ, гроза, вночі 16-18°, удень 26-28°. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

 
скриншот з meteo.gov.ua

Теми: погода
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